Trieste-Olimpia Milano: risultato LIVE dalle 16

Trieste ha perso a Cremona in campionato e poi si è riscattata nella FIBA Champions League, Milano è invece reduce dal doppio ko casalingo prima contro Trapani e poi contro l’Hapoel in Eurolega. Palla a due alle 16, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Menghin
Per Milano, prima della sfida casalinga con Trapani di domenica scorsa, tutto sembrava andare al meglio. Gli uomini di Ettore Messina, sostituito temporaneamente in panchina dal vice Peppe Poeta per via di una indisposizione, erano infatti reduci da cinque vittorie nelle ultime sei partite di campionato e da quattro successi consecutivi in Eurolega. Un momento molto positivo, quello dell’Olimpia, guastato dal colpo in trasferta dell’ex Jasmin Repesa e poi dalla netta sconfitta di giovedì sera contro l’Hapoel. Le tante assenze per infortunio, insomma, hanno alla fine presentato il conto, ma i vicecampioni d’Italia proveranno subito a riprendere il loro percorso cominciando proprio da Trieste.