Trieste-Olimpia Milano: risultato LIVE dalle 16

Trieste ha perso a Cremona in campionato e poi si è riscattata nella FIBA Champions League, Milano è invece reduce dal doppio ko casalingo prima contro Trapani e poi contro l’Hapoel in Eurolega. Palla a due alle 16, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Menghin

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET - IL TABELLINO LIVE