Trieste-Milano alle 16 su Sky Sport Basket

Serie A Basket, Trieste-Olimpia Milano alle 16 su Sky Sport Basket e NOW

Trieste ha perso a Cremona in campionato e poi si è riscattata nella FIBA Champions League, Milano è invece reduce dal doppio ko casalingo prima contro Trapani e poi contro l’Hapoel in Eurolega. Palla a due alle 16, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Menghin

 

Per Milano, prima della sfida casalinga con Trapani di domenica scorsa, tutto sembrava andare al meglio. Gli uomini di Ettore Messina, sostituito temporaneamente in panchina dal vice Peppe Poeta per via di una indisposizione, erano infatti reduci da cinque vittorie nelle ultime sei partite di campionato e da quattro successi consecutivi in Eurolega. Un momento molto positivo, quello dell’Olimpia, guastato dal colpo in trasferta dell’ex Jasmin Repesa e poi dalla netta sconfitta di giovedì sera contro l’Hapoel. Le tante assenze per infortunio, insomma, hanno alla fine presentato il conto, ma i vicecampioni d’Italia proveranno subito a riprendere il loro percorso cominciando proprio da Trieste.

Punti che contano per entrambe le squadre

 

La settimana europea di Trieste, invece, è stata decisamente più piacevole, perché in Champions League è arrivato il colpo sul campo tutt’altro che facile del Galatasaray. In campionato, però, fin qui capitan Lodovico Deangeli e compagni hanno un bilancio in perfetta parità, quattro vittorie e quattro sconfitte, e un successo di prestigio contro l’Olimpia potrebbe rappresentare una piccola svolta positiva. Appuntamento dalle 15.30 per lo studio prepartita e poi dalle 16 per la diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin. 

 

