Trieste-Milano alle 16 su Sky Sport Basket

Trieste ha perso a Cremona in campionato e poi si è riscattata nella FIBA Champions League, Milano è invece reduce dal doppio ko casalingo prima contro Trapani e poi contro l’Hapoel in Eurolega. Palla a due alle 16, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Menghin

Per Milano, prima della sfida casalinga con Trapani di domenica scorsa, tutto sembrava andare al meglio. Gli uomini di Ettore Messina , sostituito temporaneamente in panchina dal vice Peppe Poeta per via di una indisposizione, erano infatti reduci da cinque vittorie nelle ultime sei partite di campionato e da quattro successi consecutivi in Eurolega . Un momento molto positivo, quello dell’ Olimpia , guastato dal colpo in trasferta dell’ex Jasmin Repesa e poi dalla netta sconfitta di giovedì sera contro l’ Hapoel . Le tante assenze per infortunio, insomma, hanno alla fine presentato il conto, ma i vicecampioni d’Italia proveranno subito a riprendere il loro percorso cominciando proprio da Trieste .

Punti che contano per entrambe le squadre

La settimana europea di Trieste, invece, è stata decisamente più piacevole, perché in Champions League è arrivato il colpo sul campo tutt’altro che facile del Galatasaray. In campionato, però, fin qui capitan Lodovico Deangeli e compagni hanno un bilancio in perfetta parità, quattro vittorie e quattro sconfitte, e un successo di prestigio contro l’Olimpia potrebbe rappresentare una piccola svolta positiva. Appuntamento dalle 15.30 per lo studio prepartita e poi dalle 16 per la diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.