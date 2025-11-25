Offerte Black Friday
Ettore Messina-Olimpia Milano, i motivi delle dimissioni

Basket
Gaia Accoto

Messina ha scelto di lasciare il ruolo di capo allenatore del club (ma continuando a svolgere l'incarico dirigenziale). Al suo posto Peppe Poeta. "Il motivo è molto semplice: ho capito di essere diventato – non da oggi – un fattore di divisione e, di conseguenza, di distrazione" le sue parole affidate a una lunga lettera

LA LETTERA DI MESSINA

"Vogliamo fare una foto con Ettore Messina, lui ha scritto la storia". Glielo hanno detto alcuni bambini, in piedi davanti allo spogliatoio, subito dopo quella che sarebbe stata la sua ultima partita prima delle dimissioni da capo allenatore dell’Olimpia Milano. Un gesto spontaneo, semplice e dolcissimo, arrivato in una serata segnata da una brutta sconfitta in trasferta, ma capace di racchiudere meglio di qualsiasi parola la grandezza del coach più vincente del basket italiano. Messina ha scelto di lasciare il  ruolo di capo allenatore dell’Olimpia Milano.

"Il motivo è molto semplice: ho capito di essere diventato – non da oggi – un fattore di divisione e, di conseguenza, di distrazione” scrive nella lunga lettera in cui spiega le ragioni della sua scelta e ribadisce il legame profondo con il club e con la proprietà. Era arrivato a Milano nel 2019, fortemente voluto da Giorgio Armani, che lo aveva convinto a interrompere l’esperienza americana da vice di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs. “Eliminando la causa delle tensioni, ritengo di esercitare al meglio la responsabilità affidatami dal Signor Giorgio Armani e dal club fin dal mio primo giorno in Olimpia".

Messina resta nel club

Non è però un addio. Messina continuerà infatti a svolgere il suo ruolo dirigenziale: sarà responsabile dell’area tecnica dell’Olimpia Milano e consigliere personale del presidente Leo Dell’Orco. "Resto il primo tifoso dell’Olimpia e, soprattutto, resto nel club per dare il mio contributo ad affrontare le nuove sfide fuori dal campo, che sono alle porte" aggiunge. Nel futuro dell’Olimpia c’è Peppe Poeta, che passa da “assistant coach” a capo allenatore. La transizione era prevista a fine stagione – Poeta aveva già un contratto fino al 2028 – ma Messina, che aveva scelto il suo erede la scorsa estate, ha deciso di accelerare i tempi e chiudere ora la sua lunga esperienza in panchina. "Sono sicuro che Peppe e lo staff tecnico continueranno a lavorare con l’impegno e la competenza che non sono mai mancati.So che sapranno guidare nel modo migliore la nostra Olimpia, che ora ha bisogno solo di serenità e di unione".Alla fine della sua lettera, Messina scrive soltanto: "Grazie di cuore". È con quelle tre parole che si chiude la sua esperienza in panchina, forse in assoluto e non solo a Milano, e si apre la prossima pagina della sua storia all’Olimpia.

