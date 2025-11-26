Maccabi-Olimpia Milano alle 18 su Sky

Scivolata fuori dalla zona play-in dopo la sconfitta casalinga di giovedì scorso contro l’ Hapoel, l’ Olimpia prova a rilanciarsi affrontando in trasferta l’altra squadra di Tel Aviv. E nella sfida al Maccabi , al momento ultimo in classifica a pari punti con l’ ASVEL , Peppe Poeta s arà per la prima volta a tutti gli effetti head coach dopo le dimissioni a sorpresa arrivate lunedì sera da parte di Ettore Messina . Per Poeta , a dire il vero, non si tratta di un esordio, perché l’ex allenatore di Brescia aveva già guidato la squadra alle vittorie sull’ASVEL e sull’Olympiacos sostituendo Messina, assente per indisposizione.

Milano prova a rilanciarsi

Sulla carta la partita in programma oggi nel tardo pomeriggio rappresenta una ottima occasione per Milano, alla ricerca di un pronto rilancio e soprattutto vogliosa di non perdere contatto con la parte alta della classifica. L’Olimpia è reduce dalla sconfitta a Trieste in campionato, ma di fronte si troverà una squadra che ha perso sette delle ultime nove partite disputate in Eurolega e che, nonostante la presenza a roster di giocatori di talento come Lonnie Walker IV e TJ Leaf, fin qui ha faticato tantissimo nel trovare una continuità di rendimento accettabile. Dalle 17.30 studio prepartita, palla a due prevista alle 18 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.