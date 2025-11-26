Maccabi-Olimpia Milano alle 18 su Sky

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova ad approfittare della trasferta sul campo del Maccabi fanalino di coda per rilanciarsi dopo la brutta sconfitta con l’Hapoel. Diretta dalle 18 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
Scivolata fuori dalla zona play-in dopo la sconfitta casalinga di giovedì scorso contro l’Hapoel, l’Olimpia prova a rilanciarsi affrontando in trasferta l’altra squadra di Tel Aviv. E nella sfida al Maccabi, al momento ultimo in classifica a pari punti con l’ASVEL, Peppe Poeta sarà per la prima volta a tutti gli effetti head coach dopo le dimissioni a sorpresa arrivate lunedì sera da parte di Ettore Messina. Per Poeta, a dire il vero, non si tratta di un esordio, perché l’ex allenatore di Brescia aveva già guidato la squadra alle vittorie sull’ASVEL e sull’Olympiacos sostituendo Messina, assente per indisposizione.
Milano prova a rilanciarsi
Sulla carta la partita in programma oggi nel tardo pomeriggio rappresenta una ottima occasione per Milano, alla ricerca di un pronto rilancio e soprattutto vogliosa di non perdere contatto con la parte alta della classifica. L’Olimpia è reduce dalla sconfitta a Trieste in campionato, ma di fronte si troverà una squadra che ha perso sette delle ultime nove partite disputate in Eurolega e che, nonostante la presenza a roster di giocatori di talento come Lonnie Walker IV e TJ Leaf, fin qui ha faticato tantissimo nel trovare una continuità di rendimento accettabile. Dalle 17.30 studio prepartita, palla a due prevista alle 18 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.
Non solo Olimpia su Sky Sport
La grande serata di Eurolega su Sky Sport non si limita alla trasferta dell’Olimpia, perché dalle 19.30 su Sky Sport Mix e in streaming su NOW va in scena la sfida di alta classifica tra la Stella Rossa e l’Olympiacos, con telecronaca in diretta curata da Davide Fumagalli.