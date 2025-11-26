Obradovic rassegna le dimissioni dal Partizan

Secondo quanto riportato dal portale Mozzart Sport, la leggenda Zeljko Obradovic ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Partizan, ma la dirigenza del club non ha ancora accettato la decisione e sta cercando di mediare. La decisione è arrivata a seguito della settima sconfitta nelle ultime otto gare di Eurolega

A due giorni di distanza dalla decisione di Ettore Messina di dimettersi dal ruolo di capo-allenatore dell’Olimpia Milano, un’altra leggenda del basket europeo ha preso la stessa decisione. Secondo quanto riportato dal portale Mozzart Sport, Zeljko Obradovic ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Partizan Belgrado, prendendosi le sue responsabilità dopo la settima sconfitta nelle ultime otto gare di Eurolega per mano del Panathinaikos. Secondo quanto riportato la dirigenza del club non ha ancora accettato le dimissioni e sta cercando di mediare con il coach 65enne, che nel post partita di ieri alla domanda su come ribaltare la stagione ha risposto mestamente "Non lo so" sembrando dimesso e impotente come raramente in carriera. Solo pochi giorni fa, dopo la sconfitta per mano dell’ASVEL, Obradovic si era scagliato contro i suoi giocatori in conferenza stampa definendo "vergognosa" la loro prestazione e dicendo che "i giocatori non pensano al basket, prima e dopo la partita stanno sempre al telefono". Il Partizan è terz’ultimo in classifica di Eurolega con un record di 4 vittorie e 9 sconfitte e terzo nel gruppo A della ABA League con un record di 5-1.