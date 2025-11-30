Lituania-Italia LIVE su Sky Sport Basket

La Nazionale di coach Luca Banchi torna in campo per la seconda partita di qualificazione ai Mondiali di basket del 2027. Dopo il ko interno contro l’Islanda, gli azzurri hanno bisogno di una vittoria in Lituania per proseguire il proprio percorso: palla a due alle 17.30 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Davide Pessina

L’Italbasket torna in campo per il secondo appuntamento nella marcia verso la qualificazione ai Mondiali del 2027. Dopo il passo falso interno a Tortona contro l’Islanda di giovedì scorso, la nazionale del nuovo CT Luca Banchi è già chiamata a dare una risposta importante sul campo dell’avversario più difficile (almeno sulla carta) del gruppo, la Lituania reduce da un rocambolesco successo a Londra contro la Gran Bretagna. La buona notizia è che i nostri avversari di giornata sono andati davvero vicini a una sconfitta contro una rivale meno accreditata rispetto a loro; la cattiva è che l’incredibile finale di Ignas Sargiunas (9 punti negli ultimi 15 secondi di partita tra cui quella della vittoria da centrocampo sulla sirena) ha già messo l’Italia in una condizione difficile di classifica. Banchi potrà contare su Nico Mannion, aggregato al gruppo dopo il ko di giovedì al posto di Matteo Librizzi, ma ci sarà bisogno di un altro tipo di impatto da parte di tutti gli azzurri: la palla a due è prevista per le 17.30 in diretta su Sky Sport Basket e su NOW col commento di Geri De Rosa e Davide Pessina.