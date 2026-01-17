Motiejunas: "Come Eurolega non temiamo lo sbarco della NBA in Europa"

La reazione era prevista, perché dopo le parole spese dal commissioner della NBA Adam Silver prima della gara di regular season tra Magic e Grizzlies disputata a Berlino ci si attendeva una risposta da parte dell’ Eurolega . Silver , infatti, da una parte aveva smorzato le voci di una possibile azione legale da parte dell’Eurolega di fronte al progetto, ormai sempre più concreto, di una NBA europea , ma allo stesso tempo non aveva nascosto l’intenzione di andare oltre quanto oggi rappresentato dalla massima competizione nazionale (“ Se pensassi che il limite fosse l'attuale Eurolega e l'interesse dei tifosi, non dedicheremmo tutto il tempo e l'attenzione che stiamo dedicando a questo progetto ”). E, in una lunga intervista rilasciata alla Associated Press, Paulius Motiejunas , CEO di Euroleague , ha quindi voluto replicare con toni decisi alle dichiarazioni del collega americano.

L’Eurolega e il segnale arrivato dal Barcellona

“Abbiamo tutti sentito del piano della NBA, dei fuochi d’artificio, di quanto sarà grandiosa la loro nuova lega e di quanto potenziale avrà” ha dichiarato Motiejunas, “ma una cosa è avere un buon progetto sulla carta, un’altra è farlo funzionare davvero”. “Siamo qui da 26 anni, sappiamo come funzionano le cose in Europa” ha poi aggiunto il CEO di Euroleague, “la NBA sta annunciando questo progetto da tempo, ma non c’è ancora nulla di concreto e l’autunno del 2027 è ormai dietro l’angolo”. Motiejunas ha poi commentato con soddisfazione il rinnovo decennale della licenza di Eurolega da parte di un club importante come il Barcellona, facendo poi notare che per i club attualmente in possesso di una licenza pluriennale con l’Eurolega non esiste alcuna clausola contrattuale che consenta l’addio in favore della nuova NBA all’europea e che, anzi, ribadendo che ogni eventuale rottura, oltre a far scattare la penale di 10 milioni di euro prevista dagli accordi attuali, darà corso ad azioni legali da parte dell’Eurolega stessa.