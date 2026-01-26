Offerte Sky
Serie A Basket, Cremona-Virtus Bologna alle 20.30 su Sky Sport Basket

Basket
Ciamillo-Castoria

Dopo la vittoria di Trento, la Vanoli Basket Cremona ospita la Virtus Olidata Bologna, che viene dal successo contro Treviso in campionato e dalle sconfitte nel doppio turno di Eurolega contro Fenerbahçe e Stella Rossa. Sfida in diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi

L’unica sconfitta casalinga subita dalla Virtus Bologna porta la firma della Vanoli Cremona, che lo scorso 20 ottobre riuscì a imporsi al PalaDozza per 69-86 con una delle sue migliori prestazioni stagionali. I campioni d’Italia guidati da Dusko Ivanovic vorranno quindi rifarsi nel posticipo della 17^ giornata di LBA, provando ad allungare la striscia di quattro successi in fila in campionato per mantenere il primo posto in classifica. La Vanoli Cremona invece, dopo il successo di Trento nell’ultima partita, vuole confermarsi al settimo posto in classifica, approfittando del ko interno di Napoli e per tornare a un record del 50% di vittorie. Palla a due alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi, con il pre-partita dalle 20 in studio con Giulia Cicchinè.

Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 17^ giornata si è aperta con la vittoria di Tortona sul campo di Napoli, rafforzando così il 5° posto in classifica. Un posto più sotto si conferma Trieste, che supera Sassari nel secondo anticipo. Trento vince a Treviso e la lascia all'ultimo posto in classifica, con Cantù che piazza il colpo esterno vincendo a Reggio Emilia. Brescia batte Udine e rimane al primo posto aspettando la Virtus Bologna. Ricordiamo che il campionato è a 15 squadre dopo l'esclusione di Trapani Shark GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

