Poeta conferma l’addio a Brown: l’Olimpia torna sul mercato per un playmaker?

Basket

Ieri sera l’Olimpia è tornata alla vittoria in Eurolega battendo il Partizan e nel dopo partita coach Peppe Poeta ha confermato la decisione di rinunciare a Lorenzo Brown per il prosieguo della stagione. E ora, complice anche l’infortunio a Leandro Bolmaro arrivato proprio nella gara di ieri sera, l’Olimpia potrebbe tornare sul mercato a caccia di un playmaker

La notizia era a dire la verità nell’aria da tempo e ieri a darne conferma è stato direttamente coach Peppe Poeta. In sala stampa per commentare il fresco ritorno alla vittoria dei suoi in Eurolega, l’allenatore ha risposto in maniera netta quando gli è stato chiesto dell’esclusione di Lorenzo Brown dal roster schierato per la partita contro il Partizan. “La scelta è definitiva e condivisa con la società, il giocatore è fuori dal progetto tecnico”. Si chiude quindi già qui l’avventura milanese di quello che la scorsa estate era stato uno di colpi di mercato principali dell’Olimpia, che ora sul mercato potrebbe tornarci.

L’Olimpia e la questione playmaker

La scorsa estate l’arrivo di Brown sembrava poter rappresentare la soluzione al problema relativo al ruolo di playmaker che tanto aveva pesato sulle prestazioni di squadra nella stagione precedente. Il fallimento dell’inserimento dell’ex Panathinaikos e Maccabi, quindi, riapre la questione in cabina di regia per l’Olimpia. “Siamo vigili sul mercato” ha ammesso Poeta subito dopo la conferma dell’addio a Brown, “ma ci rimane un solo tesseramento e quindi dovremo fare molta attenzione”. Visto anche l’infortunio, arrivato proprio ieri sera nella vittoria sul Partizan, di Leandro Bolmaro, è quindi probabile che Milano provi a trovare qualche nuova alternativa sugli esterni già a partire dalle prossime settimane. 

