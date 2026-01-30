Poeta conferma l’addio a Brown: l’Olimpia torna sul mercato per un playmaker?

Ieri sera l’Olimpia è tornata alla vittoria in Eurolega battendo il Partizan e nel dopo partita coach Peppe Poeta ha confermato la decisione di rinunciare a Lorenzo Brown per il prosieguo della stagione. E ora, complice anche l’infortunio a Leandro Bolmaro arrivato proprio nella gara di ieri sera, l’Olimpia potrebbe tornare sul mercato a caccia di un playmaker

La notizia era a dire la verità nell’aria da tempo e ieri a darne conferma è stato direttamente coach Peppe Poeta. In sala stampa per commentare il fresco ritorno alla vittoria dei suoi in Eurolega, l’allenatore ha risposto in maniera netta quando gli è stato chiesto dell’esclusione di Lorenzo Brown dal roster schierato per la partita contro il Partizan. “La scelta è definitiva e condivisa con la società, il giocatore è fuori dal progetto tecnico”. Si chiude quindi già qui l’avventura milanese di quello che la scorsa estate era stato uno di colpi di mercato principali dell’Olimpia, che ora sul mercato potrebbe tornarci.