Cremona-Cantù alle 19.30 su Sky Sport Basket

La 19^ giornata del campionato di Serie A di basket si apre con il derby lombardo tra Cremona e Cantù. All'andata sono stati i brianzoli a vincere per 91-83 davanti al proprio pubblico in una delle sole 4 vittorie stagionali della squadra penultima in classifica. Appuntamento su Sky Sport Basket e in streaming su NOW alle 19.30 col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi

Cremona e Cantù si ritrovano a tre mesi di distanza dal primo incontro stagionale, in cui i brianzoli riuscirono a conquistare il successo per 91-83 davanti al proprio pubblico. Da lì in poi però i canturini hanno vinto solo altre due partite in 13 giornate di campionato, posizionandosi pericolosamente al penultimo posto in classifica. Per provare a risalire dovranno provare a vincere in casa di Cremona, che invece di punti ne ha 14 ed è parte del terzetto con Napoli e Udine che si gioca l'ultimo posto per i playoff. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta (Cremona a Sassari, Cantà contro Venezia) e hanno bisogno di un successo per inseguire l'obiettivo che si sono prefissate di salvarsi in questo campionato. Appuntamento alle 19.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Geri De Rosa e Laura Macchi.