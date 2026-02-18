Le Final Eight di Coppa Italia cominciano con una super sfida tra Brescia e Udine, in campo alle 18 per il primo quarto di finale tra la testa di serie numero 2 e la numero 7. L’ultima gara di campionato è stata una delle più entusiasmanti della stagione, risolta solo nel finale dalle magie di Amedeo Della Valle. Appuntamento alle 18 in diretta su Sky Sport Basket e su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

È arrivato il momento in cui tutto può succedere: le Final Eight di Coppa Italia prendono il via all’Inalpi Arena di Torino con il primo quarto di finale della competizione, quello tra la testa di serie numero 2 Brescia e la numero 7 Udine. Si tratta del terzo incontro stagionale tra le due squadre, con entrambi i precedenti conclusi in favore della Germani, ma l’ultima gara in particolare dello scorso 25 gennaio è stata estremamente combattuta, con Brescia capace di vincere in rimonta grazie alla tripla spezza-parità di Amedeo Della Valle a 3 secondi dalla fine, rendendo inutili i 20 di Mirza Alibegovic per l’UPU. Se le premesse sono quelle dell’ultimo match, però, ci sarà da divertirsi, anche perché le squadre arrivano all’appuntamento di Torino in momenti diversi della loro stagione: Udine ha fatto sudare tantissimo la Virtus Bologna capoclassifica nell’ultima partita di campionato ed era reduce da due successi consecutivi, mentre Brescia ha perso le ultime due gare contro la stessa Virtus e contro Varese facendosi rimontare 16 punti di vantaggio. Chi vince avanza e affronta la vincente tra Milano e Trieste, secondo quarto di finale previsto per le 20.45. L’appuntamento con Brescia-Udine è invece fissato alle 18 in diretta su Sky Sport Basket e su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.