Oltre alla sconfitta, la Virtus Bologna deve fare i conti con l'infortunio di Luca Vildoza. Il playmaker argentino è costretto ad uscire a 6' dal termine della gara con Valencia toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra, un infortunio che lo porta ad andare dritto in spogliatoio scuro in volto. Per Vildoza un altro problema fisico e domenica sera c'è Virtus-Venezia, su Sky Sport

Una serata amara per la Virtus Bologna: per la sconfitta contro Valencia nel Round 35 di Eurolega, e soprattutto per l'infortunio di Luca Vildoza. Il playmaker argentino, autore di 5 punti con 6 assist e 3 rubate in 20', è stato costretto ad uscire a poco più di 6' dalla sirena conclusiva, dopo aver segnato la tripla del momentaneo -8, a causa di un problema alla parte posteriore della coscia sinistra.

Un guaio muscolare che obbliga Vildoza appunto ad uscire e a prendere direttamente la strada verso lo spogliatoio, scuro in volto e molto arrabbiato. Nella giornata di domani (sabato) si sottoporrà agli esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio ma è abbastanza certa la sua assenza nella partita di domenica sera in casa contro la Reyer Venezia, big match di campionato in diretta su Sky Sport Basket.

Vildoza si era già fatto male circa tre settimane fa alla stessa gamba, costretto ad abbandonare il campo nel secondo quarto della gara casalinga persa col Partizan Belgrado di mercoledì 11 marzo per un problema al flessore sinistro. E prima ancora, il 6 gennaio contro lo Zalgiris, aveva riportato una lesione muscolare di primo grado al semitendinoso della coscia sinistra.

"Onestamente non vorrei parlare di sensazioni. Dobbiamo vedere domani gli esiti degli esami per capire sé è una cosa grave o di qualche giorno di stop. Domani in giornata avremo delle notizie, mi auguro positive", le parole in conferenza stampa di coach Nenad Jakovljevic.