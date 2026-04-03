La Virtus Bologna resiste quasi tre quarti e poi si arrende a Valencia per 94-81 nel Round 35 di Eurolega. La squadra allenata da Nenad Jakovljevic, senza più obiettivi nella competizione, incappa nella quinta sconfitta consecutiva, la seconda in una settimana dopo quella di mercoledì al PalaDozza nel recupero con Paris Basket. Insufficienti i 26 punti di Carsen Edwards. Per Valencia, che riscatta il KO di Belgrado col Partizan, un successo che vale il quarto posto: grande protagonista Nate Reuvers, devastante con 33 punti, il massimo in carriera, e anche 10 rimbalzi.

La gara è equilibrata nel primo quarto (20-22), poi nel secondo periodo la Virtus Bologna scappa fino a +7 sul 37-30 ma Valencia risponde a tono grazie soprattutto allo scatenato Reuvers (19 punti e 6 rimbalzi con 4 su 4 da tre nei primi 20'), e all'intervallo comanda 44-43 grazie alla bomba sulla sirena di Costello. Nella ripresa l'equilibrio si spezza sul finire del terzo periodo, con gli spagnoli che vanno a +10 con due triple del giovane fenomeno De Larrea e un canestro di Thompson. Nell'ultimo quarto la Virtus prova la rimonta ma non risale oltre il -6 e Valencia sigilla il risultato coi canestri di Badio, 15 punti, e di Montero, 11 con 8 assist, oltre al già citato Reuvers, 33 con 10 rimbalzi e 5 su 5 da tre.

Alla Virtus Bologna non bastano, oltre ai 26 di Edwards, i 10 di Alston JR. e i 12 con 7 rimbalzi di Saliou Niang. Da valutare le condizioni di Luca Vildoza, uscito nella ripresa per un problema muscolare: la squadra di Nenad Jakovljevic tornerà in campo domenica sera nel big match di LBA contro la Reyer Venezia, LIVE su Sky Sport.