Il Ct Luca Banchi non prenderà parte agli impegni dell'Italbasket di Qualificazione al Mondiale 2027 a causa di impegni familiari. Al suo posto, sarà Marco Ramondino il capo allenatore per le gare contro Islanda, Lituania, Croazia e Slovenia MERCATO SERIE A: CERON FIRMA CON SCAFATI

L'Italbasket dovrà fare a meno di Luca Banchi in questa finestra di qualificazione alla Fiba World Cup 2027. "La Federazione Italiana Pallacanestro comunica che il Commissario Tecnico Luca Banchi non potrà prendere parte alle attività degli Azzurri in occasione della terza 'finestra' di qualificazione alla FIBA World Cup 2027 a causa di sopraggiunti motivi familiari", si legge nella nota pubblicata dalla Fip. Il capo allenatore di questo raduno sarà, dunque, Marco Ramondino che porterà regolarmente avanti assieme allo staff tecnico il programma di preparazione agli impegni di qualificazione. "Nel rispetto della situazione personale del Commissario Tecnico, d’intesa con lo stesso e in pieno accordo con il Presidente della FIP Giovanni Petrucci, la guida della Squadra sarà affidata a Marco Ramondino, che ricoprirà il ruolo di Capo Allenatore", scrive la Fip.

Lo staff tecnico per la prossima 'finestra' Lo staff tecnico per questa finestra sarà composto dagli assistenti Adriano Vertemati, Iacopo Squarcina, Riccardo Fois, fresco vincitore dell’Anello Nba con i New York Knicks, Adam Filippi nel ruolo di Players Development e Filippo Messina nel ruolo di Data and Players Development. Il preparatore fisico, infine, sarà Matteo Panichi, coadiuvato da Fabrizio Santolamazza.