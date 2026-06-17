Jason Burnell lascia la Germani Brescia

La Germani Brescia con una nota sul proprio sito ha ufficializzato l’addio a Jason Burnell dopo tre stagioni, ringraziandolo per il suo lavoro e il contributo dato alla squadra. Per l’esterno si parla da tempo di un possibile passaggio all’Olimpia Milano di coach Peppe Poeta, già avuto lo scorso anno proprio a Brescia

Jason Burnell non sarà più un giocatore della Germani Brescia. La notizia, nell’aria da tempo, è stata ufficializzata dalla squadra con un comunicato ufficiale sul sito. "La Pallacanestro Brescia saluta e ringrazia Jason Burnell per le tre splendide stagioni vissute insieme" si legge. "Un proficuo percorso condiviso che, grazie alla struttura sportiva e organizzativa della Società e al forte spirito di abnegazione al lavoro del giocatore stesso, ha permesso a Jason Burnell, con i suoi valori rari e unici, durante la sua permanenza a Brescia, di raggiungere, finora, il massimo rendimento in carriera. Jason Burnell ha collezionato 122 presenze con i colori biancoblu, dando un contributo fondamentale per la qualificazione ad una storica Finale Scudetto nella stagione 2024/2025. Pallacanestro Brescia augura a Jason Burnell le migliori fortune professionali e personali". Per il numero 10, votato come Sesto Uomo dell’Anno dell’ultima regular season, si parla di un possibile passaggio all’Olimpia Milano allenata da Peppe Poeta, suo coach a Brescia nella passata stagione.