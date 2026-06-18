Milano e Venezia tornano in campo per gara-4 della finale Scudetto. La squadra di coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32° tricolore della sua storia, ma Venezia non ha mai perso in casa in questi playoff. Palla a due alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con studio pre-partita dalle 19.30 condotto da Giulia Cicchinè e Laura Macchi e le interviste a bordo campo di Gaia Accoto
Sembrava tutto pronto per la festa dell’Olimpia Milano, e invece in gara-3 la Reyer Venezia con una grande prova offensiva ha fatto valere la legge del Taliercio. In questi playoff la squadra di coach Neven Spahijia non ha mai perso davanti al proprio pubblico, allungando la striscia di vittorie consecutive in casa a sei per tenere aperta la serie di finale Scudetto. Stasera alle 20 su Sky Sport Uno Sky Sport Basket e NOW si torna in campo a Mestre per gara-4, con pre-partita e post-partita in compagnia di Giulia Cicchinè e Laura Macchi e le interviste a bordo campo di Gaia Accoto, per non perdersi nulla di una sfida che si preannuncia incandescente. Milano cerca la vittoria che le varrebbe il 32° Scudetto della sua storia, ma Venezia forte del miglior attacco del campionato — confermato dai 36 punti realizzati nel terzo quarto di gara-3, nuovo record assoluto nella storia delle finali Scudetto — vuole rimandare tutto a gara-5 per giocarsi fino all’ultimo il titolo.
Olimpia Milano-Venezia: il calendario della finale Scudetto
Tutta la serie finale tra Milano e Venezia è visibile sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito il calendario della finale Scudetto 2026 su Sky:
- Gara-1: Olimpia Milano-Venezia 100-80 (HIGHLIGHTS)
- Gara-2: Olimpia Milano-Venezia 92-79 (HIGHLIGHTS)
- Gara-3: Venezia-Olimpia Milano 109-97 (HIGHLIGHTS)
- Gara-4: Venezia-Olimpia Milano giovedì 18 giugno dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
- Gara-5*: Olimpia Milano-Venezia domenica 21 giugno dalle 20 su Sky Sport Basket e NOW
*Se necessaria
Playoff Serie A Basket 2026: il tabellone
La Finale Scudetto 2026 vede Milano avanti per 2-1 dopo le nette vittorie casalinghe di gara-1 e gara-2 e la grande reazione di Venezia in gara-3. Appuntamento ora a gara-4 giovedì 18 giugno (diretta dalle 20 su Sky Sport Basket e NOW). La post-season è in diretta sui canali di Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con le finali Scudetto che cominceranno giovedì 11 giugno