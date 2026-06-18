Milano e Venezia tornano in campo per gara-4 della finale Scudetto. La squadra di coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32° tricolore della sua storia, ma Venezia non ha mai perso in casa in questi playoff. Palla a due alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con studio pre-partita dalle 19.30 condotto da Giulia Cicchinè e Laura Macchi e le interviste a bordo campo di Gaia Accoto