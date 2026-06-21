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Doncic a Roma il 25 giugno: incontro in Campidoglio per il progetto NBA Europe

NBA

Secondo quanto riportato dall’edizione romana di Repubblica giovedì prossimo Luka Doncic dovrebbe essere in visita nella capitale dove dovrebbe incontrare il sindaco Roberto Gualtieri e tenere una conferenza stampa in Campidoglio con al centro il progetto di portare a Roma una franchigia della nascente NBA Europe, di cui lo sloveno diventerebbe co-proprietario

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Giovedì prossimo 25 giugno potrebbe diventare una giornata se non storica di certo molto importante per la pallacanestro romana. Secondo quanto riportato dall’edizione cittadina del quotidiano Repubblica, infatti, Luka Doncic, stella dei Lakers candidato ad un ruolo di co-proprietario di una franchigia con sede proprio a Roma all’interno del progetto NBA Europe, dovrebbe essere in visita nella capitale. In programma ci sarebbe un incontro con il sindaco Roberto Gualtieri e quindi una conferenza stampa proprio in Campidoglio. L’idea è quindi che entro questa settimana, con lo sloveno testimonial d’eccezione, la cordata che farebbe capo a Donnie Nelson, ex dirigente d’alto rango dei Dallas Mavericks, verrà fatta chiarezza su una questione al momento ancora in via di definizione.

Roma, il basket e due contendenti

Come noto, infatti, oltre alla cordata con Nelson e Doncic che si è già aggiudicata il titolo sportivo precedentemente di proprietà di Cremona e anche la partecipazione alla prossima Eurocup, anche Paul Matiasic, proprietario americano di Trieste, avrebbe tutta l’intenzione di portare una squadra a Roma. E se sui contorni del possibile trasferimento nella capitale, con la situazione di Brescia che rimane sullo sfondo, non ci sono ancora dettagli certi, nel frattempo Matiasic si sarebbe assicurato l’utilizzo del PalaEur, lasciando alla squadra del duo Nelson-Doncic il nodo palazzetto da risolvere. Un nodo che, insieme a molti altri, potrebbe venire sciolto proprio giovedì al termine dell’incontro tra Gualtieri e Doncic

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