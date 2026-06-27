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Slovenia Italia, amichevole verso le qualificazioni Mondiali di basket: il risultato live

Basket

L'Italbasket torna in campo per la seconda e ultima amichevole di avvicinamento alla finestra di qualificazione ai Mondiali. Avversario di serata la Slovenia, con una sfida tutta da seguire a partire dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

I cambi nel roster: dentro Mannion, Ricci, Severini e Tessitori

Rispetto alla partita contro la Croazia, il ct Ramondino ha deciso di effettuare dei cambi nei 12 giocatori a disposizione: Fuori Giordano Bortolani (che non è più parte dei 15), Nicola Akele, Riccardo Rossato e Luca Vincini, sostituiti da Nico Mannion, Giampaolo Ricci, Luca Severini e il capitano Amedeo Tessitori. Ecco i dodici a disposizione.

  • #1 Nico Mannion (2001, 191, Playmaker)
  • #4 Leonardo Candi (1997, 190, Playmaker/Guardia)
  • #7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia)
  • #16 Amedeo Tessitori (1994, 207, Centro)
  • #17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala)
  • #18 Matteo Spagnolo (2003, 193, Guardia)
  • #19 Gabriele Procida (2002, 200, Ala)
  • #24 Francesco Ferrari (2005, 205, Ala)
  • #25 Tommaso Baldasso (1998, 192, Guardia)
  • #28 Davide Casarin (2003, 196, Guardia)
  • #40 Luca Severini (1996, 204, Ala)
  • #48 Giovanni Emejuru (2002, 208, Centro)

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