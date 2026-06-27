L'Italbasket torna in campo per la seconda e ultima amichevole di avvicinamento alla finestra di qualificazione ai Mondiali. Avversario di serata la Slovenia, con una sfida tutta da seguire a partire dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

I cambi nel roster: dentro Mannion, Ricci, Severini e Tessitori

Rispetto alla partita contro la Croazia, il ct Ramondino ha deciso di effettuare dei cambi nei 12 giocatori a disposizione: Fuori Giordano Bortolani (che non è più parte dei 15), Nicola Akele, Riccardo Rossato e Luca Vincini, sostituiti da Nico Mannion, Giampaolo Ricci, Luca Severini e il capitano Amedeo Tessitori. Ecco i dodici a disposizione.