Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Quinn Ellis lascia l'Olimpia Milano: ufficiale il passaggio in NCAA a St. John's

Basket

Con un comunicato sul proprio sito, l’Olimpia Milano ha ufficializzato l’addio di Quinn Ellis in direzione Stati Uniti presso l’università di St. John’s. Il britannico lascia Milano dopo i tre trofei conquistati nel suo unico anno con la maglia dell’Olimpia: a New York verrà allenato dalla leggenda Rick Pitino

La notizia era nota da tempo ma ora c'è l’ufficialità: il prossimo anno Quinn Ellis non sarà più un giocatore dell’Olimpia Milano. Con un comunicato sul proprio sito, la società ha annunciato l’addio del britannico in direzione NCAA: "L'Olimpia Milano ha condiviso la decisione di Quinn Ellis di completare il suo percorso di crescita con un’esperienza negli Stati Uniti, presso la St. John's University" si legge. "L'Olimpia augura a Quinn il meglio possibile per la prossima stagione".

L’esperienza di Quinn Ellis a Milano

Arrivato la scorsa estate dopo due anni a Trento, Ellis ha contribuito alla vittoria dei tre trofei domestici della passata stagione, presentandosi subito come MVP della Supercoppa Italiana e contribuendo poi ai successi in Coppa Italia e nei playoff per lo Scudetto. In Eurolega ha viaggiato a 8.2 punti di media in 36 partite, mentre in campionato sono stati 7.1 i suoi punti di media in 28 gare. Al college giocherà per il leggendario allenatore 73enne Rick Pitino, sfruttando il suo ultimo anno di eleggibilità per il basket universitario con un contratto NIL (secondo quanto riportato da BasketNews) da 4.8 milioni di dollari lordi.

Approfondimento

Quinn Ellis vola in NCAA: giocherà per St. John's

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

L'ItalBasket avanza come prima: la situazione

Basket

Con l'incredibile vittoria ai danni della Lituania, l’ItalBasket avanza al secondo turno di...

ItalBasket, rimonta folle alla Lituania e 1° posto

Basket

Partita pazzesca dell'ItalBasket, che rimonta 13 punti di svantaggio nell'ultimo quarto alla...

Italia-Lituania alle 20 su Sky Sport Basket

Basket

Dopo la netta e convincente vittoria in Islanda, gli azzurri tornano in campo contro una rivale...

Mike James debutta con Team USA a 35 anni

Basket

Miglior marcatore nella storia dell'Eurolega, a quasi 36 anni Mike James non aveva mai vestito la...

Colpo azzurro: l’Italia domina e passa in Islanda

Basket

In campo con l’accesso alla seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali già in tasca grazie...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS