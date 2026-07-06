La notizia era nota da tempo ma ora c'è l’ufficialità: il prossimo anno Quinn Ellis non sarà più un giocatore dell’Olimpia Milano . Con un comunicato sul proprio sito, la società ha annunciato l’addio del britannico in direzione NCAA : "L'Olimpia Milano ha condiviso la decisione di Quinn Ellis di completare il suo percorso di crescita con un’esperienza negli Stati Uniti, presso la St. John's University " si legge. "L'Olimpia augura a Quinn il meglio possibile per la prossima stagione".

L’esperienza di Quinn Ellis a Milano

Arrivato la scorsa estate dopo due anni a Trento, Ellis ha contribuito alla vittoria dei tre trofei domestici della passata stagione, presentandosi subito come MVP della Supercoppa Italiana e contribuendo poi ai successi in Coppa Italia e nei playoff per lo Scudetto. In Eurolega ha viaggiato a 8.2 punti di media in 36 partite, mentre in campionato sono stati 7.1 i suoi punti di media in 28 gare. Al college giocherà per il leggendario allenatore 73enne Rick Pitino, sfruttando il suo ultimo anno di eleggibilità per il basket universitario con un contratto NIL (secondo quanto riportato da BasketNews) da 4.8 milioni di dollari lordi.