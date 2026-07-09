Dopo aver appeso il fischietto al chiodo nel 2019, Paolo Mazzoleni sarà il nuovo Commissario del Cia fino al 31 luglio 2027. Tifoso della Fortitudo Bologna ed ex giocatore di basket, continuerà anche l'attività di Var nel calcio dato che gli incarichi sono compatibili

Paolo Mazzoleni passa, o meglio torna, al basket. Mercoledì il Consiglio federale Fip ha deciso di nominarlo Commissario del Cia (Comitato Italiano Arbitri, l'organismo deputato all’organizzazione, gestione e formazione degli arbitri) fino al 31 luglio 2027. Il 52enne, tifoso della Fortitudo Bologna che prima di arbitrare ha giocato a basket per alcuni anni, ha arbitrato in Serie A dal 2004 e in campo internazionale dal 2013 prima di ritirarsi nel 2019 per limiti d'età. Da allora viene impiegato come Var, attività che continuerà a svolgere dal momento che gli incarichi sono compatibili.