Mondiali di basket femminile: programma e risultati delle partite di oggi 5 settembre

Seconda giornata ai Mondiali di Berlino e dopo l’esordio spumeggiante degli Stati Uniti, squadra favorita alla vittoria del torneo, e quello delle azzurre di coach Capobianco vittoriose sulla Cechia, oggi ci sono in programma altre quattro partite. Ecco il calendario delle sfide di oggi e quindi i risultati partita per partita

I MONDIALI FEMMINILI SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA