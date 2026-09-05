Mondiali di basket femminile: programma e risultati delle partite di oggi 5 settembre
Seconda giornata ai Mondiali di Berlino e dopo l’esordio spumeggiante degli Stati Uniti, squadra favorita alla vittoria del torneo, e quello delle azzurre di coach Capobianco vittoriose sulla Cechia, oggi ci sono in programma altre quattro partite. Ecco il calendario delle sfide di oggi e quindi i risultati partita per partita
I MONDIALI FEMMINILI SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
- L'Italbasket femminile mancava dalla massima competizione mondiale per nazionali dal 1994 e ora le azzurre, sulle spalle di una Cecilia Zandalasini in forma strepitosa, puntano a essere la sorpresa del torneo. Tutte le sfide dell'Italia saranno in diretta su su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Gruppo A
- Ore 11.30
- Gruppo B
- Ore 14.15
- Gruppo A
- Ore 18
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Alessandra Tava
- Gruppo B
- Ore 20.45
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Andrea Solaini