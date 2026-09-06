Mondiali di basket femminile: programma e risultati delle partite di oggi 6 settembre
Terza giornata ai Mondiali di Berlino e oltre alla grande sfida di questa sera tra l’Italia e la corazzata Stati Uniti ci sono in programma altre tre partite. Ecco il calendario delle sfide di oggi e quindi i risultati partita per partita
ITALIA-USA: LA GRANDE SFIDA IN DIRETTA QUESTA SERA ALLE 20.45 SU SKY SPORT
I MONDIALI FEMMINILI SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
- L'Italbasket femminile mancava dalla massima competizione mondiale per nazionali dal 1994 e ora le azzurre, sulle spalle di una Cecilia Zandalasini in forma strepitosa, puntano a essere la sorpresa del torneo. Tutte le sfide dell'Italia saranno in diretta su su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Gruppo C
- Ore 11.30
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Davide Fumagalli
- Gruppo D
- Ore 14.30
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Andrea Solaini
- Gruppo C
- Ore 17.45
- Gruppo D
- Ore 20.45
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi