Mondiali di basket femminile: programma e risultati delle partite di oggi 6 settembre

Terza giornata ai Mondiali di Berlino e oltre alla grande sfida di questa sera tra l’Italia e la corazzata Stati Uniti ci sono in programma altre tre partite. Ecco il calendario delle sfide di oggi e quindi i risultati partita per partita

ITALIA-USA: LA GRANDE SFIDA IN DIRETTA QUESTA SERA ALLE 20.45 SU SKY SPORT

I MONDIALI FEMMINILI SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA