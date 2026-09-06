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Mondiali di basket femminile: programma e risultati delle partite di oggi 6 settembre

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Terza giornata ai Mondiali di Berlino e oltre alla grande sfida di questa sera tra l’Italia e la corazzata Stati Uniti ci sono in programma altre tre partite. Ecco il calendario delle sfide di oggi e quindi i risultati partita per partita

ITALIA-USA: LA GRANDE SFIDA IN DIRETTA QUESTA SERA ALLE 20.45 SU SKY SPORT

I MONDIALI FEMMINILI SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

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