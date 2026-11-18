Qualificazioni Mondiali 2027, i convocati dell'Italia del ct Banchi per Turchia e Serbia
Il ct dell’Italia Luca Banchi ha diramato la lista dei convocati per gli impegni contro Turchia, giovedì 26 novembre a Roma, e Serbia, domenica 29 a Belgrado, validi per la fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027 in Qatar. Gli azzurri sono terzi nel gruppo J alle spalle proprio di Turchia, già alla Coppa del Mondo, e Serbia. 16 i giocatori presenti al raduno di Roma, altri 8 si aggregheranno dal 25 novembre
- Giovedì 26 novembre, ore 20: ITALIA-TURCHIA presso PalaEur (Roma) LIVE su Sky Sport Basket
- Domenica 29 novembre, ore 19: SERBIA-ITALIA presso Aleksandar Nikolic Hall a Belgrado (Serbia) LIVE su Sky Sport Basket
- Playmaker - Napoli Basket
- Playmaker - BC Roma
- Playmaker - Venezia
- Ala - Dubai
- Guardia - Milano
- Guardia - Trento
- Centro - Venezia
- Ala - Verona
- Centro - Napoli Basket
- Guardia - Maxima Roma
- Ala - Trieste
- Guardia - Maxima Roma
- Ala grande - Olimpia Milano
- Playmaker - APU Udine
- Centro - BC Roma
- Guardia - Napoli Basket
Questi gli 8 atleti a disposizione che si aggregheranno dopo il 25 novembre:
- Playmaker - Olimpia Milano
- Ala - Olimpia Milano
- Ala - Real Madrid
- Ala - Virtus Bologna
- Guardia - Virtus Bologna
- Centro - Virtus Bologna
- Playmaker - Treviso
- Playmaker - Partizan Belgrado
- La prima al PalaEur di Roma giovedì 26 novembre alle ore 20.00 contro la Turchia, già qualificata e ancora imbattuta (8/0). Dopo quasi 20 anni, gli Azzurri tornano a giocare nella Capitale e fra gli spettatori ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
- La seconda sfida contro la Serbia si giocherà all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado, palazzetto in cui la Nazionale si qualificò ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 battendo i padroni di casa 95-102 nella finale del torneo Pre Olimpico.