Il ct dell’Italia Luca Banchi ha diramato la lista dei convocati per gli impegni contro Turchia, giovedì 26 novembre a Roma, e Serbia, domenica 29 a Belgrado, validi per la fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027 in Qatar. Gli azzurri sono terzi nel gruppo J alle spalle proprio di Turchia, già alla Coppa del Mondo, e Serbia. 16 i giocatori presenti al raduno di Roma, altri 8 si aggregheranno dal 25 novembre