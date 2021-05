Ettore Messina alla vigilia della semifinale di Eurolega dell'Olimpia Milano contro il Barcellona: "Essere alle Final Four è un grande risultato. Non sentiamo la pressione di vincere, non sono in molti a darci per favoriti. Contro il Barça dovremo limitare rimbalzi offensivi e palle perse". Il Chacho Rodriguez: "Approccio fondamentale, dobbiamo sfruttare le nostre armi". Venerdì alle 21 il liveblog della semifinale sul nostro sito

Messina: "Una grande gioia, non sentiamo la pressione"

la guida

Olimpia per la storia: la guida alle Final Four

"E' una gioia enorme essere qui, sia per Giorgio Armani che per tutti i tifosi, di Milano ma non solo. E' un grande risultato per il basket italiano - ha detto Ettore Messina in conferenza stampa -. Abbiamo molti giocatori alla prima Final Four, non sarà semplice. I nostri veterani dovranno aiutarli. Sarà importante guidarli, prima e durante la gara. Dovremo concentrarci sulle piccole cose. Essere qui è diverso ogni volta, sembra Disneyworld. Le Final Four sono sempre uniche, anche se quando le avevo disputate con Virtus e CSKA eravamo i favoriti. Oggi penso che non sono in molti a pensare che possiamo vincere. Non sentiamo la pressione di vincere, visto che il titolo manca da tanto tempo. Abbiamo fatto una stagione straordinaria, siamo uniti e ci siamo trasformati in una squadra competitiva. Ora è importante per il club essere competitivo a lungo termine: inutile fare i playoff per un anno e poi sparire nei successivi dieci. Essere sempre ai playoff significa fare 3-4 Final Four e con questo numero puoi provare a vincere. Il Barcellona ha una grande organizzazione difensiva, dovremo limitare i cattivi tiri, i rimbalzi offensivi e le palle perse".