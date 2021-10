La prima trasferta stagionale di Eurolega dell'AX Milano è sul campo ostico del Baskonia, ex squadra di Shavon Shield: "Dobbiamo restare concentrati per 40', combattere su ogni rimbalzo e difendere forte: così avremo possibilità di vittoria". Baskonia-Olimpia Milano è in diretta su Sky Sport venerdì 8 ottobre alle ore 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena LE PARTITE SU SKY SPORT - LA GUIDA ALL'EUROLEGA Condividi:

La prima trasferta di Eurolega della stagione per l'Olimpia Milano è alla Fernando Buesa Arena di Vitoria contro il Baskonia: palla a due venerdì 8 ottobre alle 20.30 (diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno). Si gioca su un campo storicamente difficile: il club ha avuto il via libera per riempire fino all’80% della capienza il che significa che potranno entrare oltre 12.000 spettatori. E’ la partita di Shavon Shields, che torna su un campo dove è stato protagonista per due anni. L’Olimpia ha vinto all’esordio contro il CSKA, il Baskonia è invece reduce da due ko consecutivi tra Eurolega e Liga ACB. In questa gara saranno in campo quattro giocatori della Nazionale olimpica italiana: Melli, Moraschini, Ricci e Fontecchio, da quest'anno in forza ai baschi.

Shield: "Con le difesa abbiamo possibilità di vittoria" leggi anche Milano, buona la prima: Cska Mosca sconfitta 84-74 "La cosa più importante è competere e rimanere concentrati durante tutti i 40 minuti, perché loro lo faranno sicuramente, poi combattere per catturare ogni rimbalzo e difendere. Se lo faremo bene, avremo la possibilità di provare a vincere".

Messina: "Campo ostico, dovremo controllare il ritmo" leggi anche Messina: "Ambiente caldo contro il Baskonia" "E’ una partita complessa, perché troviamo una squadra che recupera Wade Baldwin, il suo playmaker titolare, un eccellente giocatore che conosciamo bene. Baskonia gioca con molto atletismo e ad alto ritmo, come sempre con le squadre di Coach Ivanovic e infine avrà un appoggio importante dal suo pubblico. Per noi cercare di controllare il ritmo, quindi non permettere facili canestri in transizione, cercare di avere il sopravvento a rimbalzo e – speriamo – buone percentuali di tiro, è quanto ci occorre per provare a vincere su un campo tradizionalmente molto ostico”.