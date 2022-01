Dopo il lungo stop per Covid, l'Olimpia torna in campo per il 20° turno di Eurolega, ospite della capolista Barcellona. Coach Messina: "Giochiamo contro una delle favorite per il titolo". Assenti Mitoglou, Shields e Datome, esordio per Kell. Barcellona-AX in diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena alle 21, con prepartita dalle 20.30 (anche in streaming su NOW) RISULTATI - CLASSIFICA Condividi

L'Olimpia Milano torna in campo anche in Eurolega dopo il lungo stop imposto dal Covid e lo fa nel 20° turno andando al Palau Blaugrana a rendere visita ai vice-campioni d'Europa del Barcellona (diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena). Barcellona-Olimpia lo scorso anno è stata la semifinale per il titolo, quest’anno l'AX ha vinto il primo round chiudendo una striscia perdente di quattro gare contro i catalani che comunque sono primi in classifica e, dopo aver perso al Mediolanum Forum, hanno poi vinto nove gare consecutive. Il livello di difficoltà è massimo: il Barcellona è 9-0 al Palau. Sarà però una partita condizionata da assenze, infortuni e dalle difficoltà che entrambe le squadre hanno incontrato nelle ultime settimane, causa Covid. L’Olimpia ha saltato gli ultimi tre impegni di EuroLeague, l’ultimo risale al 16 dicembre. Ha giocato con roster rimaneggiato nella lega italiana vincendo due gare. Il Barcellona ha saltato una sola partita di EuroLeague riprendendo domenica scorsa contro il Manresa in campionato, una gara persa dopo un tempo supplementare ma condizionata dalle assenze.

Come arriva l'Olimpia Milano alla partita L’Olimpia, sesta in classifica con un record di 10-6, sarà senza i tre infortunati, Dinos Mitoglou, Shavon Shields e Gigi Datome che sommano 28.2 punti di media, circa il 40% di quelli totali. Malcolm Delaney non ha ancora giocato dopo la gara del 16 dicembre con il Real Madrid. Il neo acquisto Trey Kell, prelevato da Varese, è all’esordio nella competizione, mentre Troy Daniels non è con la squadra. "Affrontiamo ovviamente una delle grandi favorite per il titolo, una squadra che fa dell’aggressività difensiva e della disciplina in attacco le proprie armi principali - ha spiegato coach Ettore Messina -. Noi stiamo gradualmente recuperando i giocatori che hanno avuto problemi di Covid e questo potrebbe aiutarci in una partita in cui controllo dei rimbalzi e circolazione della palla contro i loro cambi difensivi saranno fondamentali per poter provare a stare vicini a loro fino alla fine”.

Come arriva il Barcellona alla partita Il Barcellona capolista con un record di 15-3, ha perso finora solo tre partite di cui una proprio a Milano contro l’Olimpia. La squadra finalista della passata stagione ha confermato tutti i suoi giocatori più importanti: Nick Calathes, Cory Higgins, Kyle Kuric, Nikola Mirotic, Brandon Davies, oltre a Pierre Oriola, Rolands Smits, Alex Abrines (assente per infortunio) e Sergi Martinez. Le novità sono Rokas Jokubaitis, Nigel Hayes, Nicolas Laprovittola e Sertac Sanli. Probabile assenza causa Covid per Dante Exum (cinque presenze al momento), nazionale australiano con sei anni di esperienza NBA alle spalle. Nel Barcellona gli assenti per problemi fisici nel turno di campionato sono stati Nick Calathes e Alex Abrines; Pierre Oriola, al rientro, era in panchina ma non è stato utilizzato; Brandon Davies, Sergi Martinez e Dante Exum sono alle prese con il Covid. Il loro utilizzo è incerto.