Eurolega, stasera Olimpia in casa con l'AS Monaco

Dopo la vittoria contro i tedeschi del Bayern Monaco 84 a 77, stasera la squadra di Messina torna in campo al Mediolanum Forum per la sfida ai monegaschi dell’AS Monaco, con inizio alle ore 20.45. Match live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

L'Ax Milano, battendo il Bayern Monaco 84-77 è risalita al terzo posto momentaneo

in classifica, conquistando il vantaggio matematico del fattore campo dei playoff di Eurolega. Ma non è finita, perchè l'Olimpia sarà di nuovo in campo stasera, sempre in casa. Avversari sono i monegaschi dell’AS Monaco, con inizio alle ore 20.45, live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.