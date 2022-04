L'Olimpia Milano cerca il riscatto al Forum in gara-2 dei playoff di Eurolega contro l'Efes Istanbul, avanti 1-0 nella serie. Problemi per coach Messina, costretto a fare a meno dell'infortunato Niccolò Melli. Il match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW

Ultima chiamata o quasi per l'Olimpia Milano in Eurolega. L'AX affronta l'Efes Istanbul in gara-2 dei playoff al Forum di Assago, con l'obiettivo di riportare in parità la serie, che vede i campioni d'Europa avanti 1-0 dopo il successo per 64-48 in gara-1. Si gioca al meglio delle 5 partite, con l'eventuale 'bella' che si giocherà a Milano. Chi vince si qualifica per le Final Four, in programma a Belgrado dal 19 al 21 maggio. Il match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW, con il pre-partita live dalle 20.