Settimana con il doppio impegno per le italiane in Eurolega. Aprono le danze, per il 18° turno, il primo del girone di ritorno, l'Olimpia Milano impegnata sul campo dell'Alba Berlino (palla a due alle ore 20, diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW) e la Virtus Bologna, che alla Segafredo Arena ospita lo Zalgiris Kaunas (ore 20.30, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW).