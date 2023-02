L'Olimpia riceve il Panathinaikos nel 25° turno di Eurolega. La squadra di Ettore Messina torna in campo dopo la cocente eliminazione ai quarti di Coppa Italia della scorsa settimana. Il match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con palla a a due alle 20.30

Torna l'Eurolega dopo due settimane di pausa, dovute alle coppe nazionali. La prima italiana a scendere in campo è l'Olimpia Milano, che riceve al Forum di Assago il Panathinaikos in un match valevole per il 25° turno. Palla a due alle ore 20.30, con diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Il Panathinaikos occupa attualmente la 16^ posizione in classifica, con un record di 8-16 e ha perso quattro delle ultime cinque partite. Una serie negativa che è costata il posto al coach Dejan Radonjic, rimpiazzato da Christos Serelis, che debutterà in panchina in Eurolega proprio al Forum. All'andata ad Atene si imposero i 'verdi' con il punteggio di 90-77 grazie ai 31 punti di Dwayne Bacon.