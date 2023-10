Torna l'Eurolega su Sky Sport. La prima squadra italiana a scendere in campo è la Virtus Bologna, impegnata contro lo Zalgiris Kaunas alla Segafredo Arena. Dopo il successo in Supercoppa Italiana e all'esordio in campionato contro Scafati, Luca Banchi prova a proseguire la sua striscia di imbattibilità. Il match è in diretta su Sky Sport Arena, canale 204, e in streaming su NOW

IL ROSTER DELLA VIRTUS BOLOGNA