Seconda giornata di Eurolega, con la Virtus Bologna che si reca nel Principato per affrontare il Monaco di Mike James. Il match in diretta alle 19 su Sky Sport Arena e su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Trasferta nel Principato per la Virtus Bologna nel 2° turno di Eurolega. La squadra di coach Banchi affronta il Monaco, una delle squadre più attrezzate per il raggiungimento dei playoff e delle Final 4. Un obiettivo agguantato anche lo scorso anno, grazie alle giocate dell'ex Milano Mike James. Ancora rinviato, invece, l'esordio dell'ex All Star della NBA, Kemba Walker, che potrebbe mettere piede sul parquet la prossima settimana. In casa Virtus c'è da segnalare l'assenza di Achille Polonara, operato nei giorni scorsi con successo per una neoplasia testicolare.