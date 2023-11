In campo questa sera le due italiane, impegnate nel 7° turno di Eurolega. L'Olimpia Milano ospita al Forum il Valencia (ore 20.30, diretta in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW ), la Virtus Bologna è ospite dei campioni d'Europa in carica del Real Madrid: palla a due alle 20.45, diretta in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Turno in contemporanea per le italiane nel 7° turno di Eurolega . In campo sia l' Olimpia Milano che la Virtus Bologna , squadre che vivono un momento completamente agli antipodi. L'EA7 ospita Valencia al Forum, dopo quattro sconfitte consecutive che l'hanno fatta precipitare al 16° posto con un record di 1-5. Esatto l'opposto per le 'Vu Nere', che con cinque vittorie di fila, navigano nelle zone altissime della classifica e che sfidano l'unica squadra ancora imbattuta in stagione, il Real Madrid .

