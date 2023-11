Italiane in campo nel round 11 di Eurolega. Al Forum di Assago, l'Olimpia Milano cerca di allungare la striscia positiva ospitando lo Zalgiris Kaunas. La Virtus Bologna non vuole smettere di sognare e rende visita al Bayern Monaco. Si gioca alle 20.30: EA7 in diretta su Sky Sport Arena (canale 204), Segafredo in diretta su Sky Sport Max (canale 205). Entrambi i match anche su NOW

Su Sky e in streaming su NOW la Turkish Airlines EuroLeague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo. Tra giovedì 30 novembre e venerdì 1° dicembre si giocano le partite dell’undicesima giornata della Regular Season, alla quale sono iscritte anche due formazioni italiane, l’ EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna .

Al via venerdì con la trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce la stagione europea dell'Olimpia Milano, che dopo le delusioni della scorsa Eurolega, va a caccia di un posto nei playoff. Ecco il calendario dell'EA7, in cui spiccano i due derby con la Virtus Bologna del 14 novembre e del 5 aprile. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW VIDEO. TORNA L'EUROLEGA SU SKY

In casa l’Armani, che al Forum di Assago affronterà i lituani dello Zalgiris Kaunas. Palla a due alle ore 20.30, con diretta del match su Sky Sport Arena e NOW. In trasferta, invece, la Virtus, che alla stessa ora sarà di scena in Germania, ospite del Bayern Monaco. Dal BMW Park della città bavarese, diretta su Sky Sport Max e NOW. Venerdì 1° dicembre sarà possibile assistere anche alla sfida tra i serbi della Stella Rossa Belgrado e i turchi dell’Efes Istanbul. Inizio ore 20 con diretta su Sky Sport Arena e NOW.