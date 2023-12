Scontro al vertice nel 12° turno di Eurolega per la Virtus Bologna, che riceve il Barcellona secondo in classifica. Le 'Vu Nere' sono chiamate a riscattare l'ultimo ko contro il Bayern. Palla a due alle 20.30: diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Scontro di vertice alla Segafredo Arena per la Virtus Bologna, che ospita il Barcellona nel 12° turno di Eurolega. La squadra di coach Luca Banchi è reduce dal passo falso in casa del Bayern Monaco, ma viaggia a marce alte in Europa, dove occupa la quarta posizione con un record di 7-4. Ancora meglio in campionato per le 'Vu Nere', che domenica contro il Derthona hanno ripreso la testa della classifica, ritrovando in campo anche Achille Polonara ad appena due mesi dalla diagnosi di cancro al testicolo. Il Barcellona del nuovo corso Grimau è secondo alle spalle della capolista Real Madrid con un bilancio di 9-2. Imbattibili in casa (6-0), i blaugrana sono invece vulnerabili lontani dal parquet amico (3-2). La Virtus vuole regalarsi un'altra notte da sogno: palla a due alle 20.30, con diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.