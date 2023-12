L' Olimpia getta il cuore oltre l'ostacolo, anzi l'infermeria: pur senza Shields, Mirotic e Napier (ancora non utilizzabile per regolamento), la squadra di Ettore Messina batte il Baskonia 76-67 nel 17° turno di Eurolega e resta attaccata al treno dei playoff/playin. Senza le sue gemme, a trascinare l'EA7 ci pensano così capitan Melli (21 punti e 3 stoppate) , un Voigtmann in versione mondiale ( 19 punti e 12 rimbalzi ) e Flaccadori (14 punti e 7 assist). Milano, che gira la boa con un record di 7-10, torna in campo il 2 gennaio nella prima partita del 2024, sul difficile campo dell'Olympiacos, che segnerà anche il debutto in Eurolega di Shabazz Napier: diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Al via venerdì con la trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce la stagione europea dell'Olimpia Milano, che dopo le delusioni della scorsa Eurolega, va a caccia di un posto nei playoff. Ecco il calendario dell'EA7, in cui spiccano i due derby con la Virtus Bologna del 14 novembre e del 5 aprile. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW VIDEO. TORNA L'EUROLEGA SU SKY

La cronaca del match

Partenza a razzo dei padroni di casa, che pur senza i primi terminali offensivi (Mirotic e Shields) producono un parziale in apertura di 14-3 in 3': il Baskonia recupera lucidità difensiva ma al primo mini intervallo è sotto 20-12 con 16 punti equamente distribuiti della coppia Flaccadori-Voigtmann. Milano scappa sul +16 con la tripla di Melli (34-18 al 15'), ancora il capitano biancorosso (14 punti) da dietro l'arco firma il 46-31 con cui i padroni di casa vanno negli spogliatoi. L'EA7 gioca bene in entrambe le metà campo e ritocca il massimo vantaggio (57-33 al 25') con un Voigtmann dominante e presto in doppia doppia. Da quel momento però l'Olimpia si spegne: con un parziale di 0-12, il Baskonia rientra in partita al 30' (60-48). La mancanza di punti nelle mani si fa sentire, Milano gioca con il cuore più che con la tecnica e riesce in qualche modo a tenere i rivali a distanza (67-57 al 35'). Sono i due eroi di giornata, Melli e Voigtmann a mettere i sigilli a una vittoria 76-67 per certi versi imprevista e a tenere in vita le speranze di playoff dei biancorossi.