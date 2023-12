Straordinaria impresa della Virtus Bologna, che sbanca la Stark Arena di Belgrado: 77-75 il punteggio per la squadra di Banchi, che ora è 2^ in classifica in solitaria. Decisivi i 16 punti di Lundberg e i 14 di Belinelli, con il Partizan che sbaglia sulla sirena il tiro della vittoria con Kaminsky. Ora tocca all'Olimpia Milano contro il Baskonia: diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

La Virtus Bologna torna a vincere in Eurolega e lo fa sul campo più caldo d'Europa: Partizan battuto 77-75 alla Stark Arena nel 17° turno, l'ultimo del girone di andata. Partita praticamente perfetta per la Segafredo: 20 assist e cinque uomini in doppia cifra, con le punte di Lundberg (16 punti) e Belinelli (14), gli uomini delle giocate decisive nel finalem quando il Partizan spedisce sul ferro il tiro della vittoria. Virtus che ora è 2^ da sola in classifica con un record di 12-5, in attesa di Monaco-Barcellona di domani. Le Vu Nere tornano in campo il prossimo 3 gennaio, quando riceveranno alla Segafredo Arena il Bayern Monaco: diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.