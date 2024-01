La Virtus Bologna non si ferma e centra la terza vittoria consecutiva espugnando Berlino . Alla Mercedes Benz Arena, la squadra di Banchi vince 83-68 contro l' Alba nel 19° turno di Eurolega , grazie soprattutto a una partenza fulminante, con un primo quarto chiuso avanti di 17 lunghezze. Le Vu Nere controllano nella ripresa e blindano il secondo posto con un record di 13-5 . La Virtus torna in campo mercoledì alle ore 20.05, quando renderà visita al Maccabi Tel Aviv : diretta Sky Sport e in streaming su NOW .

Per il secondo anno consecutivo, la Virtus Bologna è tra le protagoniste di Eurolega. Si parte giovedì alla Segafredo Arena contro lo Zalgiris Kaunas, subito la sfida all'amatissimo ex Teodosic, oggi alla Stella Rossa. Il 14 novembre il derby azzurro con l'Olimpia Milano: ecco il calendario della stagione europea della squadra di Luca Banchi. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La cronaca del match

L'Alba è solo Spagnolo, la Virtus gioca divinamente in attacco e chiude la cerniera in difesa: Belinelli è immarcabile (tre triple) e gli ospiti volano fino al +16. Non c'è partita al primo intervallo breve, con i bianconeri avanti 9-26. Bologna scappa a +25 con due triple di Abass, con Banchi che riceve qualcosa da tutti gli effettivi, compreso Mascolo. I padroni di casa limitano i danni e vanno negli spogliatoi sul 27-48. L'Alba trova per la prima volta nel match la via del canestro con una certa continuità da dietro l'arco (47%) e con un parziale di 24-15 rientra in partita fino al 51-63 del 30'. La Virtus mantiene la distanza di sicurezza, ci pensa il solito Lundberg a chiudere i conti e a regalare ai suoi un'altra vittoria, ennesimo passo verso i playoff.