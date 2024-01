L'Olimpia Milano più forte dell'emergenza: pur senza Mirotic, Shields, Lo e Baron, l'EA7 batte il Bayern 76-62, ribalta lo scontro diretto e si rimette in corsa per i playoff. Decisivi i 19 punti di Hall, i 12 di Bortolami e le giocate nel finale di Pippo Ricci

L'Olimpia si regala una Epifania con tanti dolcetti e poco carbone, battendo il Bayern Monaco 76-62 e restando attaccata alla zona playoff (8-11 il record). Il Forum va in estasi grazie al carattere dimostrato dai biancorossi, che sempre in emergenza (senza Mirotic e Shields, ma anche Lo e Baron) e con un Napier da 5 punti e altrettante palle perse, ribalta anche il doppio confronto con i tedeschi grazie ai 19 punti del miglior Hall della stagione e ai 12 di un Bortolami sempre più nelle rotazioni di Messina. L'Olimpia torna in campo martedì 9 alle 20.30, quando al Forum arriverà l'Alba Berlino: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.