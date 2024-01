Valencia-Olimpia Milano LIVE su Sky dalle 20:30

L'Olimpia Milano ritrova Kevin Pangos, avversario nella quinta giornata di ritorno di Eurolega con il Valencia. Con una vittoria le Red Shoes raggiungerebbero proprio gli spagnoli in classifica, mantenendo così viva la rincorsa alla zona play-in. Messina recupera Shields ed è pronto a far esordire McGruder, ma perde Bortolani per infortunio. Kamagate in prestito a Tortona. La partita è in programma dalle 20:30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Non si sono mai amati l'Olimpia Milano e Kevin Pangos e stasera, venerdì 19 gennaio, torneranno a essere avversari a tutti gli effetti. La truppa di Messina vola a Valencia per affrontare la squadra in cui gioca il play canadese dopo la fine del suo rapporto con l'EA7. Arrivato a Milano nell'estate 2022 per sostituire il partente Sergio Rodriguez, non è mai riuscito a imporsi né lo scorso anno nè in questa stagione a causa degli infortuni, di prestazioni deludenti e di uno scarso feeling con coach Messina. Proprio l'allenatore lo aveva pubblicamente liquidato lo scorso novembre in un'intervista al Foglio. Non ha più giocato e, dopo l'arrivo di Napier, è partito per la Spagna. Il suo rendimento però non è ancora tornato al livello di quello del periodo 2015-2021, prima dello sbarco in Nba con i Cleveland Cavaliers.