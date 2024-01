La Virtus a casa del Fener: LIVE su Sky alle 18:45

Dopo aver ritrovato la vittoria la scorsa settimana contro l'Asvel Villeurbanne, Bologna vuole difendere il secondo posto in un impegno più complicato. Trasferta a Istanbul contro il Fenerbahce di Jasikevicius, una delle squadre più in forma del momento. Ancora senza l'infortunato Shengelia, Banchi può contare sull'entusiasmo del neo-papà Belinelli e di Daniel Hackett, fresco di rinnovo contrattuale. La partita è in diretta dalle 18:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW

All'Ulker Sports Arena di Istanbul la Virtus Bologna è chiamata a una nuova impresa. La rivelazione di questa Eurolega deve difendere il secondo posto, in coabitazione con il Barcellona, dalla rimonta del Fenerbahce. La squadra turca, quinta in classifica con un record di 12 vittorie e 10 sconfitte, è distante tre partite dalle Vu Nere (15 successi e 7 ko), ma ha cambiato marcia dopo l'esonero di coach Itoudis e l'ingaggio di Sarunas Jasikevicius . Dallo scorso 14 dicembre, con il lituano in panchina sono arrivate 7 vittorie in 9 partite di Eurolega, 13 su 15 contando anche il campionato.

Per il secondo anno consecutivo, la Virtus Bologna è tra le protagoniste di Eurolega. Si parte giovedì alla Segafredo Arena contro lo Zalgiris Kaunas, subito la sfida all'amatissimo ex Teodosic, oggi alla Stella Rossa. Il 14 novembre il derby azzurro con l'Olimpia Milano: ecco il calendario della stagione europea della squadra di Luca Banchi. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dove vedere la partita su Sky Sport

Banchi si presenta a Istanbul ancora senza Tornike Shengelia. L'Mvp del mese di ottobre in Eurolega è out per lombalgia. Fuori causa anche Ognjen Dobric per un infortunio alla caviglia che sta rimandando il suo esordio in campo nel 2024. Sarà ancora il nucleo italiano a dover trascinare la Virtus, a partire dal neo-papà Belinelli, che ha festeggiato ieri, mercoledì 24 gennaio, la nascita della secondogenita Deva Vittoria. Martedì 23 è stato invece giorno di festa per Daniel Hackett, che ha firmato il rinnovo di contratto con la Virtus fino al 2026. Di seguito il programma di giovedì 25 gennaio su Sky Sport.

Fenerbahce-Virtus Bologna in diretta dalle 18:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW con commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin

dalle 18:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW con commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin Real Madrid-Olympiacos in diretta dalle 20:45 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con commento di Andrea Solaini