Dura appena un quarto la resistenza della Virtus (ancora priva di Shengelia) sul campo del Barcellona: i bianconeri cedono 84-57 e lasciano ai blaugrana la seconda posizione in classifica. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lo spareggio per il secondo posto lo vince, nettamente, il Barcellona, che batte 84-57 la Virtus Bologna nel 24° turno di Eurolega. Al PalaBlaugrana c'è partita solo nel primo periodo: poi i padroni di casa mettono le marce alte e sfruttano la giornata da dimenticare dei bianconeri da dietro l'arco (16%), con un Belinelli da appena 1/7 da tre. Con un record di 15-9, la Virtus si fa risucchiare dal gruppone formato da Fenerbahce e Panathinaikos e dovrà lottare fino all'ultimo per guadagnarsi l'accesso diretto ai playoff. I bianconeri tornano in campo venerdì, quando alla Segafredo Arena ospiteranno il Partizan Belgrado di Obradovic: match in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.