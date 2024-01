Si allontana sempre più la zona play-in per l'Olimpia, che cade pesantemente ad Atene contro il Panathinaikos: i greci si impongono 79-62. Inutili i 16 punti di Napier e gli 11 di Mirotic, con la squadra di Messina che paga il 19% da tre. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'Olimpia Milano cade rovinosamente in casa del Panathinaikos nel round 24 di Eurolega. A OAKA finisce 79-62 per la squadra di Ergin Ataman, in un match mai stato in discussione: Milano paga il 19% da tre e il minutaggio contingentato di Mirotic, che con 11 punti in 15' è sembrato l'unico in grado di contrastare lo strapotere dei padroni di casa. Si allontana sempre più la zona del play-in (10-14 il record), con dieci gare ancora da giocare. L'EA7 torna in campo già venerdì alle 18.30 in casa dell'Efes Istanbul: il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.