Monaco-Milano LIVE su Sky Sport Uno alle 19

La sconfitta contro il Baskonia ha compromesso ancora le possibilità di Milano di arrivare al play-in, ma l'aritmetica dà ancora delle speranze a Mirotic e compagni. La prima passa però dal difficile parquet del Monaco, terza in classifica e tra le squadre più in forma del momento. La partita è in diretta alle 19 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Un doppio turno di Eurolega decisivo per le sorti di Milano. L'EA7 è sempre in una brutta posizione di classifica, ma non troppo distante dal decimo posto che le consentirebbe di qualificarsi al play-in. Come però successo più volte in questa stagione, non è un buon momento per il gruppo di Messina nonostante il roster sia quasi tutto a disposizione. Sono tre le sconfitte consecutive: non solo l'ultima di Eurolega con il Baskonia, ma anche gli scontri diretti in campionato contro Bologna e Venezia. Servirà una grande prestazione per invertire la tendenza con il Monaco, terzo in classifica e trascinato da Mike James, ex col dente avvelenato. Il play americano ha giocato a Milano nel 2018/2019, salvo poi non essere riconfermato e andare al Cska Mosca. Fu proprio l'attuale coach, Ettore Messina, a non volerlo in squadra nonostante un contratto firmato appena un anno prima. In compenso l'Olimpia continua a lavorare ora sul mercato e ha annunciato la firma della guardia Denzel Valentine.