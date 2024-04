È derby: Milano-Bologna LIVE alle 20:30 su Sky

Derby d'Italia nella penultima giornata di regular season in Eurolega. Al Forum di Assago l'Olimpia Milano, alla disperata ricerca di un posto al play-in, ospita la Virtus Bologna, già sicura della sua partecipazione alla post-season. La partita è in diretta alle 20:30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e su skysport.it con cronaca e aggiornamenti in tempo reale

Torna il derby in Eurolega. Al Forum di Assago l'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna nella 33^e penultima giornata di regular season di Eurolega 2023/2024. Una partita che vale molto più per i padroni di casa che per gli ospiti, già qualificati per il play-in. L'Olimpia, che si era rilanciata due settimane fa con il doppio successo su Monaco e Fenerbahce, ha ricompromesso la sua corsa con la sconfitta in Lituania di otto giorni fa contro lo Zalgiris Kaunas. Una doppia vittoria con Bologna e Maccabi Tel Aviv negli ultimi due turni potrebbe non bastare per agguantare quello che, a inizio stagione, era l'obiettivo minimo. Obiettivo che ha invece centrato Bologna, grazie a uno strepitoso girone d'andata e nonostante un pessimo ritorno, che ha visto la Virtus scivolare all'ottavo posto. Una posizione di classifica da mantenere, perchè garantirebbe maggiori possibilità al play-in di qualificarsi ai playoff.