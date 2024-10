Riparte l'Eurolega: Monaco-Olimpia Milano su Sky

Torna lo spettacolo dell'Eurolega su Sky Sport. L'Olimpia Milano, dopo due stagioni senza playoff, vuole tornare tra le migliori otto squadre del continente. L'esordio però è subito molto complesso, sul parquet del grande ex Mike James, miglior scorer della competizione. Monaco-Milano è in diretta su Sky Sport Arena dalle 19 e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines Euroleague 2024/2025 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al più appassionante torneo continentale di basket, che vede al via i diciotto club più prestigiosi d'Europa, anche quest'anno prenderanno parte due squadre italiane: l'EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. Oggi, giovedì 3 ottobre, il via ufficiale con la sfida tra Monaco ed EA7 Emporio Armani Milano alle 19. Una trasferta molto impegnativa per la squadra di Messina, desiderosa di tornare ai playoff dopo due stagioni sotto le aspettative. La squadra del Principato però ha dalla sua il grande ex Mike James, diventato lo scorso anno il miglior realizzatore della competizione, e dal mercato ha rinforzato il roster con il centro Papagiannis e soprattutto l'ala Korkmaz da Philadelphia, uno dei tanti giocatori europei che hanno lasciato la NBA in estate per recitare un ruolo da protagonista "a casa". Tra i volti nuovi di Milano c'è molta curiosità per il play Nenad Dimitrijevic, lo scorso anno MVP di VTB League con il Rubin Kazan e subito decisivo per la vittoria delle Final Four di Supercoppa Italiana. Insieme a coach Messina ha parlato alla vigilia ai microfoni di Sky Sport.