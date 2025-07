Matteo Spagnolo è un nuovo giocatore del Baskonia. Il classe 2003, dopo aver lasciato l'Alba Berlino, approda in Spagna e giocherà ancora in Eurolega. Per lui contratto triennale fino al 30 giugno 2028. Questo il comunicato: "Il Baskonia aggiunge Matteo Spagnolo (Bríndisi, 2003) al suo roster, diventando un nuovo rinforzo per la squadra di Vitoria per le prossime tre stagioni. Cresciuto nelle fila del Real Madrid e con il suo esordio precoce in Endesa League a soli 17 anni, Matteo (193 cm) arriva a Vitoria-Gasteiz dall'Alba Berlino, dove ha militato sia nella Bundesliga che in Eurolega. Nella stagione 2024-2025, il nazionale italiano ha giocato un totale di 27 partite nella massima competizione europea, con una media di 9,6 punti, 2 rimbalzi, 3,8 assist e 8,9 punti PIR ogni 20 minuti. Con il suo arrivo a Vitoria-Gasteiz, il Baskonia investe in un giocatore dal grande potenziale ed esperienza nel massimo torneo continentale".