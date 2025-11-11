Virtus-Efes alle 20.30 su Sky Sport Basket

La Virtus Bologna torna nel suo fortino del PalaDozza, dove in Eurolega quest’anno ha solamente vinto. Ospite della serata l’Anadolu Efes reduce dal ko al doppio overtime contro l’Olimpia Milano di settimana scorsa: palla a due alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Davide Pessina, con pre-partita dalle 20 con Gaia Accoto e le interviste di Giulia Cicchinè

Fino a questo momento, l'Eurolega della Virtus Bologna è stata a due facce: balbettante in trasferta, dove è arrivata solo una vittoria a fronte di cinque sconfitte (di cui le ultime tre in fila); dominante in casa, dove al PalaDozza è a tre vittorie su tre battendo corazzate del calibro di Real Madrid, Monaco e Panathinaikos. La buona notizia per le V Nere è che stasera si torna a giocare davanti al proprio pubblico, ospitando un Anadolu Efes reduce dal bruciante ko al doppio supplementare in casa per mano dell’Olimpia Milano di quattro giorni fa. La squadra di coach Kokoskov, sotto in classifica rispetto alla Virtus con un record di 3-6 buono solamente per il 16° posto, ha voglia di rivalsa ma deve fare i conti con le assenze pesanti di PJ Dozier, Rodrigue Beaubois, Georgios Papagiannis e Vincent Poirier, mentre l’unico assente per Bologna è Abramo Canka che deve ancora debuttare in stagione. Palla a due alle 20.30 su Sky Sport Basket col commento di Geri De Rosa e Davide Pessina, con pre-partita dalle 20 condotto da Gaia Accoto e le interviste di Giulia Cicchinè dal PalaDozza. E su Sky Sport Max da non perdere anche la sfida tra Paris Basketball e Panathinaikos a partire dalle 21 col commento di Davide Fumagalli.