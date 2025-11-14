Milano-Olympiacos e Barça-Virtus alle 20.30 su Sky

Milano e Bologna cercano la settimana perfetta in Eurolega, andando a caccia del secondo successo nel giro di pochi giorni che le porterebbe stabilmente in zona play-in. Gli avversari di serata sono però tutt’altro che semplici: l’Olimpia falcidiata dagli infortuni — fuori sicuramente Lorenzo Brown, Zach LeDay, Nate Sestina e Josh Nebo, da valutare Marko Guduric e Shavon Shields — dovrà fare i conti con la profondità e l’esperienza dell’Olympiacos di Sasha Vezenkov e Evan Fournier, ancora scossa dal tremendo infortunio subito da Keenan Evans nell’ultima partita. Bologna invece, dopo aver vinto la quarta partita su quattro in casa contro l’Efes, fa visita al Barcellona di Xavi Pascual, tornato alla guida della squadra dopo averla già allenata dal 2008 al 2016 a seguito dell’esonero di Joan Penarroya. C’è da scommettere quindi che la squadra del grande ex Toko Shengelia vorrà dare il massimo per lasciarsi alle spalle il periodo negativo. La sfida tra Milano e Olympiacos verrà trasmessa in diretta a partire dalle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, mentre Barcellona-Virtus comincerà sempre alle 20.30 su Sky Sport Arena col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.