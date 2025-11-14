Milano-Olympiacos e Barça-Virtus alle 20.30 su Sky

Doppio impegno per le italiane in Eurolega: l’Olimpia Milano cerca la quarta vittoria consecutiva ospitando l’Olympiacos della stella Vezenkov, mentre la Virtus Bologna fa visita al Barcellona del nuovo-vecchio tecnico Xavi Pascual. Entrambe le sfide alle 20.30 sui canali di Sky Sport: quella di Milano su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, quella di Bologna su Sky Sport Arena e NOW
Milano e Bologna cercano la settimana perfetta in Eurolega, andando a caccia del secondo successo nel giro di pochi giorni che le porterebbe stabilmente in zona play-in. Gli avversari di serata sono però tutt’altro che semplici: l’Olimpia falcidiata dagli infortuni — fuori sicuramente Lorenzo Brown, Zach LeDay, Nate Sestina e Josh Nebo, da valutare Marko Guduric e Shavon Shields — dovrà fare i conti con la profondità e l’esperienza dell’Olympiacos di Sasha Vezenkov e Evan Fournier, ancora scossa dal tremendo infortunio subito da Keenan Evans nell’ultima partita. Bologna invece, dopo aver vinto la quarta partita su quattro in casa contro l’Efes, fa visita al Barcellona di Xavi Pascual, tornato alla guida della squadra dopo averla già allenata dal 2008 al 2016 a seguito dell’esonero di Joan Penarroya. C’è da scommettere quindi che la squadra del grande ex Toko Shengelia vorrà dare il massimo per lasciarsi alle spalle il periodo negativo. La sfida tra Milano e Olympiacos verrà trasmessa in diretta a partire dalle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, mentre Barcellona-Virtus comincerà sempre alle 20.30 su Sky Sport Arena col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.
Eurolega, risultati e programma dell’11° turno
- Olimpia Milano-Olympiacos alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
- Barcellona-Virtus Bologna alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW
- Dubai-Kaunas alle 17
- Efes-Bayern Monaco alle 18
- ASVEL-Partizan alle 20
- Stella Rossa-Monaco 91-79
- Fenebahce-Hapoel 74-68
- Real Madrid-Panathinaikos 77-87
- Paris-Valencia 90-86
- Maccabi-Baskonia 89-83