Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, disordini tra Pro Pal e polizia: le news LIVE
Tensione per le strade di Bologna. Prima della partita di Eurolega tra Virtus e Maccabi Tel Aviv, ci sono stati disordini tra i manifestanti Pro Palestina e le forze dell'ordine impiegate per controllare il corteo partito da piazza Maggiore e sviluppatosi per le vie del centro storico. Sono state lanciate delle bombe carta contro gli agenti tra via Lame e via Marconi, la polizia ha risposto azionando gli idranti. Tutti gli aggiornamenti qui con il nostro liveblog e su Sky TG24
Un altro momento dei disordini in centro a Bologna: da un lato i manifestanti Pro-Pal e dall'altro il cordone della Polizia
Manifestanti divisi in tre gruppi
I manifestanti che a Bologna stanno protestando contro la presenza del Maccabi Tel Aviv al PalaDozza si sono divisi in tre gruppi: uno verso via Marconi, uno verso via Ugo Bassi e uno verso piazza Malpighi. Lo specifica la Questura.
- Questi ultimi sono andati verso piazza San Francesco e poi in via del Pratello
- Il gruppo rimasto nei pressi di via Riva di Reno e Marconi ha utilizzato dei cassonetti per bloccare la strada: sono circa 100-200 persone, hanno incendiato cassonetti e lanciato fuochi d'artificio, fumogeni e bottiglie contro le Forze dell'ordine, che hanno utilizzato ancora l'idrante. Su via Riva Reno il gruppo si è barricato con le reti del cantiere all'altezza di via Galliera, le hanno incendiate
- Il gruppo di via Ugo Bassi è invece diretto verso piazza Maggiore, da cui era partito il corteo
Le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per rispondere ai lanci di fuochi d'artificio e bombe carta e disperdere il corteo
La degenerazione del corteo ha visto appiccare alcuni incendi da parte dei manifestanti, in un'area delimitata da cantiere. Alcuni oggetti sono stati presi proprio dal cantiere e lanciati verso gli agenti
La partenza del corteo
"Mostriamo a Israele il cartellino rosso. Blocchiamo tutto, no Virtus-Maccabi", così recitava lo striscione in testa al corteo Pro-Pal, partito da piazza Maggiore e poi transitato per le vie del centro
5000 i partecipanti al corteo
Numero fornito dalla Questura, che ha ricostruito quanto successo. Il corteo è arrivato su via Lame all'altezza della baracchina Tper e si è fermato per diversi minuti. Alcuni dei manifestanti si sono coperti il volto e hanno smontato parti del cantiere presente, recuperando transenne, mazze di legno e altri materiali. Verso le 20 alcuni manifestanti hanno iniziato a lanciare numerosi fumogeni ebottiglie di vetro verso il reparto. Sono stati sparati anche dei fuochi d'artificio indirizzati sulle forze dell'ordine ad altezza uomo. Molti hanno preso dei bastoni dal cantiere. "A quel punto è stato reso necessario l'utilizzo dell'idrante da parte delle Forze dell'Ordine per disperdere la folla", dice la Questura. Il gruppo poi si è diviso, alcuni verso piazza Malpighi e altri verso le vie Ugo Bassi e Marconi
Blindata la zona del PalaDozza
La Polizia è predisposta per evitare che i manifestanti raggiungano il luogo in cui si sta giocando la partita. La situazione è degenerata attorno alle 20, quando sono partiti i primi lanci di petardi e fumogeni da un gruppo di manifestanti verso il cordone delle forze dell'ordine lungo via Marconi, all'altezza della traversa di via Lame. La polizia sta cercando di disperdere il corteo: risultano vetrine rotte, automobili danneggiate e alcuni incendi appiccati, stanno intervenendo anche i vigili del fuoco
Il dibattito degli ultimi giorni
La protesta dei manifestanti nasce dalla disputa, in corso al PalaDozza in questo momento, della partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv. Nei giorni scorsi c'erano state diverse discussioni sull'opportunità di rinviare l'incontro. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore si era espresso a favore di quest'ultima ipotesi, ma la Prefettura ha chiarito che c'erano le condizioni per far disputare il match
Maccabi-Virtus, bombe carta e idranti in centro a Bologna
Bombe carta e idranti in azione in centro a Bologna, all'angolo fra via Lame e via Marconi. Il corteo con migliaia di Pro Pal, partito da piazza Maggiore per protestare contro la partita di Eurolega Virtus-Maccabi, si è lungamente fronteggiato con il cordone di polizia presente. Sono partite delle bombe carta, la polizia ha risposto azionando gli idranti per disperdere la folla. I manifestanti hanno lanciato anche oggetti trovati nei cantieri