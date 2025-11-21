Numero fornito dalla Questura, che ha ricostruito quanto successo. Il corteo è arrivato su via Lame all'altezza della baracchina Tper e si è fermato per diversi minuti. Alcuni dei manifestanti si sono coperti il volto e hanno smontato parti del cantiere presente, recuperando transenne, mazze di legno e altri materiali. Verso le 20 alcuni manifestanti hanno iniziato a lanciare numerosi fumogeni ebottiglie di vetro verso il reparto. Sono stati sparati anche dei fuochi d'artificio indirizzati sulle forze dell'ordine ad altezza uomo. Molti hanno preso dei bastoni dal cantiere. "A quel punto è stato reso necessario l'utilizzo dell'idrante da parte delle Forze dell'Ordine per disperdere la folla", dice la Questura. Il gruppo poi si è diviso, alcuni verso piazza Malpighi e altri verso le vie Ugo Bassi e Marconi